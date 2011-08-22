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市场报道 | 2011年 8月 22日 星期一 16:30 BJT

〔香港股市〕收高0.45%,汇丰控股午盘上涨

路透香港8月22日电---香港股市周一在四个交易日中首日收升,汇丰控股(0005.HK)午盘上涨2%,盖过了财报不佳或符合预估的中国企业股价下跌的影响.

恒生指数.HSI收高0.45%,报19,486.87点.恒生国企指数.HSCE收低0.31%至10,245.8点.

沪综指.SSEC收跌0.73%至2,515.86点,创13个月收盘低位,成交量为逾两周低位,因为重要货币市场利率上升,令流动性收紧.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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