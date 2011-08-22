〔香港股市〕收高0.45%,汇丰控股午盘上涨

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月22日电---香港股市周一在四个交易日中首日收升,汇丰控股(0005.HK)午盘上涨2%,盖过了财报不佳或符合预估的中国企业股价下跌的影响.
恒生指数.HSI收高0.45%,报19,486.87点.恒生国企指数.HSCE收低0.31%至10,245.8点.
沪综指.SSEC收跌0.73%至2,515.86点,创13个月收盘低位,成交量为逾两周低位,因为重要货币市场利率上升,令流动性收紧.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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