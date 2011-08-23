〔香港个股〕康师傅中期净利按年增16%至2.29亿美元,基本符合预期

路透香港8月23日电---中国市占率最高的方便面龙头企业--康师傅控股(0322.HK)(910322.TW)周二表示,2011年6月30日止六个月净利为2.29亿美元,较上年同期成长15.89%,基本符合市场预期.

路透此前调查六位分析师,平均预估康师傅中期净利将为2.37亿美元.

康师傅表示,中期每股盈利为0.041美元,上年同期为0.0354美元;中期营业额为41.40亿美元,按年增27.63%;公司中期不派息.

棕榈油、面粉、大蒜等多样方便面原料价格居高不下,令方便面业者必须设法因应成本走高压缩毛利率.康师傅于本月调涨部份容器面价格,出厂价调高4.79%,零售端,每件涨价幅度为0.3元人民币;竞争对手统一企业中国(0220.HK)也作了相应调涨.[ID:nCH0073885]

业绩公布前,康师傅早盘在香港收跌5.26%至23.40港元,过去一个月累计上涨3.35%;大盘恒生指数.HSI则小升0.56%.(完)

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