〔香港个股〕吉利汽车称今年能完成48万辆的年度销量目标

路透香港8月22日电---尽管行业竞争剧烈,中国吉利汽车控股有限公司(0175.HK)周一重申,今年仍可达到年销量48万台的目标.

吉利汽车稍早公布2011年中期净利为9.38亿元人民币,按年增长17%.

吉利行政总裁桂生悦今年5月在股东会後表示,有信心完成销量目标,且今年将与沃尔沃进行技术等各方位合作.[ID:nCH0062345]

吉利今日收盘大跌6.11%至2.15港元,过去一个月来跌25.16%;大盘恒生指数.HSI则收升0.45%.

北京去年底取消1.6升及以下排量乘用车车辆购置税税收优惠,以让火热的中国汽车市场降温,自此中国汽车业者陷入苦战.今年前七个月乘用车销量年增率大幅下降至6%,前一年为30%.[ID:nCN1890089]

中国主要运动型多功能车(运动休旅车,SUV)生产商长城汽车(2333.HK)虽然公布上半年净利大增逾100%,但公司稍早表示,外围环境不明朗影响,及公司采取不降价策略以保住毛利,今年将难以达成50万辆的总销量目标.[ID:nCH0075053](完)

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