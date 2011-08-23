〔表格〕中国旺旺中期净利按年升3.6%,为1.67亿美元

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透香港8月23日电---中国旺旺控股有限公司(0151.HK)9151.TW周二公布,截至2011年6月30日止,六个月中期业绩报告如下(以每百万美元为单位):
2011年度中期 2010年度同期
每股盈利(美仙) 1.26 1.22
每股股息(美仙) 0.6 0.9
净利 167.02 161.26
营业额 1,279.45 1,002.39
截止过户日期 9月14-16日
发放股息日期 9月30日
注:中国旺旺控股为全球最大米果生产厂商.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 张喜良
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老