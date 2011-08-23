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公司新闻(中文) | 2011年 8月 23日 星期二 12:43 BJT

〔表格〕中国旺旺中期净利按年升3.6%,为1.67亿美元

路透香港8月23日电---中国旺旺控股有限公司(0151.HK)9151.TW周二公布,截至2011年6月30日止,六个月中期业绩报告如下(以每百万美元为单位):

　　　 　 　 2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(美仙)　 1.26 1.22

每股股息(美仙)　 0.6 0.9

净利 167.02 161.26

营业额 1,279.45 1,002.39

截止过户日期　 9月14-16日

发放股息日期　 9月30日

注:中国旺旺控股为全球最大米果生产厂商.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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