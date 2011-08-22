〔中港个股〕建行称与美国银行磋商延长战略合作,或在港发部分次级债(更新版)

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* 建行称正与美国银行磋商延长战略合作

* 无计划在市场筹资以补充核心资本

* 未来两三年拟发行800亿元次级债,部分或在香港发行

* 地方平台贷款馀额5,800亿元,不良率为1.1%

路透北京/香港8月22日电---按市值计为全球第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)周一的高管称,正与其战略股东美国银行(BAC.N)磋商延长彼此的合作协议,并相信对方将长期持有建行部分股份.

建行发布上半年业绩後召开记者会称,无计划在市场上筹资以补充核心资本,但考虑未来两三年增加800亿元人民币次级资本,部分次级债或在香港发行.

"和美国银行(BOA)的合作已经在谈未来五年的合作计画,双方已经在起草合作协定.这个合作计画是和股权没有挂钩的."建行董事长郭树清周一在记者会上表示.

他并称,到目前为止还没有接到美国银行要出售建行股份的消息.

近月建行备受美银可能将出售部分建行持股的消息困扰.此前消息人士对路透表示,急于改善资产负债表的美国银行(BAC.N),与科威特和卡塔尔的主权财富基金就出售其持有的部分建行股权展开试探性磋商.美国银行持有建行香港上市的股票10%,8月29日後就可以自由卖出.[ID:nCN1892053]

建行行长张建国称,"美银将长期持有建行的股份,而这个持股不低于5%."

周日公布半年报显示,受益于净利息收入等增长,该行上半年实现净利润929.53亿元人民币,同比增长31.33%.[ID:nCN1913355]

以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)上半年净利同比增长三成,不过该行管理层称,基于银行资本补充的压力,该行连续三年的中期分红政策未能延续.但公司同时强调,年内不会安排外部融资计划.[ID:nCN1909329]

而中国四大商业银行中国银行(3988.HK)(601988.SS)、中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)和农行业银行(1288.HK)(601288.SS)本周陆续公布上半年业绩,其中将以农行净利增长最为显着.农行此前预告上半年净利润将较上年同期增长45%以上,主因净利息收益率持续提高、利息净收入和手续费及佣金收入快速增长.[ID:nCN1834701]

**考虑香港发债**

除了股东售股,市场亦关注在新的监管规定下,建行有可能需要筹资以补充核心资本.

张建国在记者会上明确表示,建行未来一段时间没有在市场上补充核心资本的安排.但该行考虑未来两三年增加800亿元的次级资本.

郭树清说,"我们希望800亿人民币次级债都在香港发,这也有利于香港建设人民币离岸市场,但是考虑到香港市场的容量,可能一下子承受不了,所以这800亿元可能一部分在香港,一部分在内地.

中国银监会此前就银行资本监管的新标准徵求意见,正常时期中国系统重要性银行和非系统重要性银行资本充足率将分别不得低于11.5%和10.5%,原则上应分别于2013年底和2016年底前资本达标.[ID:nCN1899259]

明富环球分析师陈昔典估计,建行需要增加195亿元的一级资本,否则到2013年末其一级资本充足率只有10.3%,低于建行本身中期目标之10.5%.

建行H股周一盘中曾挫4.7%,低探5.02港元,为自2009年年中以来低位.该股收盘跌幅收窄至1.33%,报5.2港元.其A股则微跌0.89%,报4.45元人民币.

分析师认为,建行面临信贷成本上升和净息差收窄的压力,其中投行花旗将建行2012年盈利预估调低9%;明富环球香港更将建行投资评级由"买入"降至"沽售",目标价削至4.65港元.

**平台贷款馀额上升**

建行在记者会新闻稿中列举了多项挑战,包括全球和国内经济的不确定性,监管资本要求更趋严格,同业竞争亦更加激烈等.高管则进一步披露了市场关注的贷款质量情况.

郭树清表示,该行的政府融资平台贷款馀额比一季度末略有增加.建行的地方融资平台贷款中,现金流覆盖和基本覆盖类贷款占比93.2%.

而截至6月末,该行的地方融资平台贷款馀额为5,800亿元,占总贷款的约10%;拨备覆盖率为325%,不良率为1.1%.

建行上半年末房地产贷款不良率为1.5%,亦高于整体的不良贷款率1.03%.

中国"723"动车事故後高铁减速,加上铁道部面临经营和融资压力,使银行相关贷款风险受到更多关注.

建行称,对铁道部贷款的利率已经恢复到基准利率."对于铁路建设从长远看还是滞後的,但是这两年的发展确实过快."郭树清说.

(完)

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