〔表格〕香港中华煤气上半年净利按年升6.7%,为32.2亿港元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月23日电---香港中华煤气有限公司(0003.HK)周二公布,截至2011年6月30日为止六个月的业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011年度中期 2010年度同期(经重列)
每股盈利(港元) 0.408 0.382
每股股息(港元) 0.12 0.12
净利 3,222.9 3,019.4
营业额 10,470.1 10,410.8
截止过户日期 9月15-16日
发放股息日期 10月3日
注:香港中华煤气为香港煤气生产及分销商,并透过旗下港华燃气(1083.HK)在中国从事城市燃气供应业务.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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