〔表格〕香港中华煤气上半年净利按年升6.7%,为32.2亿港元

路透香港8月23日电---香港中华煤气有限公司(0003.HK)周二公布,截至2011年6月30日为止六个月的业绩报告如下(以每百万港元为单位):

2011年度中期 2010年度同期(经重列)

每股盈利(港元) 0.408 0.382

每股股息(港元) 0.12 0.12

净利 3,222.9 3,019.4

营业额 10,470.1 10,410.8

截止过户日期 9月15-16日

发放股息日期 10月3日

注:香港中华煤气为香港煤气生产及分销商,并透过旗下港华燃气(1083.HK)在中国从事城市燃气供应业务.(完)

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(here)