《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月23日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月23日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.
(1美元=7.7988港元HKD=)
美股道琼工业指数周一收高37点或0.34%,报10,854.65点.大盘连跌四周後抄底买家进场.然而,无
买盘诱因令交投气氛仍谨慎.
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 179.710 -1.59 57838 14.015 -0.88
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 15.530 -1.77 129080 4.845 -1.13
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 50.010 2.23 866151 78.004 0.00
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 42.130 1.03 116190 21.904 -0.44
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 119.310 0.28 90286 9.305 -0.38
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 84.530 0.13 38500 6.592 -0.42
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 41.910 0.36 709742 65.370 -1.70
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 56.370 -1.71 37563 4.396 0.14
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.450 -0.80 781057 13.609 1.71
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 26.440 -7.94 198444 20.620 -1.81
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 16.760 -1.59 51821 3.268 -1.28
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 31.760 -2.76 22188 4.954 -1.51
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 22.630 -3.08 9100 1.765 -50.98
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.370 0.00 64498 0.370 -3.98
--整理 李珊珊
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。