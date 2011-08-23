《香港报摘》--信报8月23日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--欧洲债务及美国经济衰退阴霾久久未散,基金在赎回压力下"要钱不要货",水泥、濠赌和本地零售等强势股亦遭洗仓,跌幅普遍逾半成.分析员相信,强势股被洗仓反映新一轮的沽售潮或已结束.
* 其他:
--金管局副总裁彭醒棠预期,人民币外商直接投资(FDI)管理办法料年内出台,将会提高审批的确定性,并有助于推动香港人民币贷款及人民币债券市场发展.
--广东省省长黄华华将率代表团访港,进行粤港合作协议.预计黄华华将于香港签署一连串具有实际内容的协议,包括广东省在CEPA(中港更紧密经贸关系安排)项下服务业先行的17方面措施.
--中国风电(0182.HK)将分拆旗下塔筒业务上市,已向香港证交所提交上市申请,正在等待审批.初步目标集资不高于10亿港元.
--内地楼市政策未见放松,开发商积极拓展商业土地,以降低住宅市场风险.首创(2868.HK)认为,商业地产土地成本相对便宜,未来数年将增加商业土地比重至20%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。