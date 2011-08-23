《香港报摘》--经济日报8月23日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--港股V型走势,市场观望美联储主席谈话.工银国际称,市场等待贝南克谈话之际,港股会在近期的低水位徘徊.中金则继续看淡港股,指估值仍有下调风险,现在入市如接飞刀.
* 其他:
--8月环球股灾,强积金(MPF)已失守,今年4月至6月止三个月,已倒跌0.5%.若以首季总资产3,782.8亿港元计,供款人共输钱近19亿元.
--大唐新能源(1798.HK)总经理胡永生称,未来将拓展太阳能光煤互补、生物质以及煤层等风电以外的新能源业务.
--利郎(1234.HK)加派特别息,共派息0.16港元.公司财务官高玉兰表示,上半年同店销售增长约17%,下半年表现将更佳.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。