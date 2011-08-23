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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 08:33 BJT

《香港报摘》--经济日报8月23日

* 要闻版头条:

--港股V型走势,市场观望美联储主席谈话.工银国际称,市场等待贝南克谈话之际,港股会在近期的低水位徘徊.中金则继续看淡港股,指估值仍有下调风险,现在入市如接飞刀.

* 其他:

--8月环球股灾,强积金(MPF)已失守,今年4月至6月止三个月,已倒跌0.5%.若以首季总资产3,782.8亿港元计,供款人共输钱近19亿元.

--大唐新能源(1798.HK)总经理胡永生称,未来将拓展太阳能光煤互补、生物质以及煤层等风电以外的新能源业务.

--利郎(1234.HK)加派特别息,共派息0.16港元.公司财务官高玉兰表示,上半年同店销售增长约17%,下半年表现将更佳.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 黄凯

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