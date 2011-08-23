《香港报摘》--其他报纸重要消息8月23日

* 明报:

--交通银行(香港)宣布调高按揭息率0.3 厘至0.5 厘,实际年利率由以往2.15厘,上调到2.45厘至2.65厘,并削减现金回赠,该行并取消银行同业拆息(H)按揭利率牌价,是继恒生(0011.HK)和星展银行後,第三间淡出H按的银行.(B04)

--市场消息指,内地知名女鞋生产商鸿国国际暂定下月9日起路演,12日启动公开招股,29日挂牌,集资2亿至3亿美元(15.6亿至23.4亿港元).(B04)

* 苹果日报:

--汇丰(0005.HK)旗下汇丰(中国)行长兼行政总裁黄碧娟接受内地“理财周报”访问时表示,汇丰在内地市场急需人手,故会继续实施增聘计画,中国市场绝不会裁员. (B05)

--据联交所股权资料申报显示,东亚(0023.HK)主席兼行政总裁李国宝分别于8月16日及18日,分别以每股平均价27.975港元增持2万股东亚,以及以平均价29.738港元增持另外10万股东亚,两次行动共斥资353.33万港元.(B05)

--内地三部委就珠三角作为全国加工贸易转型升级示范区提出时间表,明确要求3年内要作出4项转变.香港工业总会珠三角工业协会主席刘展灏预料,约1至2万家于珠三角的港资企业将无心恋战,最终选择结业.(B08)

* 星岛日报:

--财经事务及库务局局长陈家强预期,续有更多企业选择在港发行人民币债,今年经由本港发行的人债金额,或可突破千亿大关.(A04)

--利郎(1234.HK)公布,中期业绩纯利为2.28亿元人民币,增长63.1%.主席兼执行董事王冬星表示,期内平均销售单价上升13.2%,预料下半年将会提价逾10%,以抵销原材料及烤劳工成本上升的压力. (B03)

--根据上市公司权益披露,长实(0001.HK)主席兼大股东李嘉诚继续入市增持,于8月16及18日,分别以平均价106.265元增持4.6万股, 以及用103.64元均价买入37万股,涉及款额4,323万港元. (B04)

--赌王何鸿燊及霍英东家族共同持有多年的一幅上水古洞地皮,现时赌王将其中的七成二土地权益,以4.4亿港元售予豪远有限公司.豪远董事为建生国际董事总经理兼执行董事吴继泰等,而霍英东家族持有的两成八土地权益则继续持有.(C02)

* 东方日报:

--兖州煤业(1171.HK)上半年销售2,666万吨煤炭.董事兼财务总监吴玉祥表示,今年全年目标销售5,400万吨煤炭,另根据十二五规划,兖煤目标到2015年煤炭销量达到1.5亿吨,其中内地占占1亿吨,澳洲占5,000万吨.(B04)

--华润电力(0836.HK)执行董事兼总裁王玉军表示,有信心全年的单位燃料成本增幅可以控制在10%内,又指希望全年的煤炭产量可达1,800万至1,900万吨水平.(B05)

--中国风电(0182.HK)公布,截至6月底止中期业绩,纯利升77.96%至2.36亿港元.主席兼行政总裁刘顺兴表示,分拆塔筒业务上市计划受市况波动影响,年内未必上市.(B04)

* 文汇报:

--内地第四大寿险公司--泰康人寿董事长兼首席执行官陈东升表示,未来5年泰康人寿将启动 “1511”工程,5年後力争实现资产约1万亿港元,净资产500亿元,利润100亿元,客户1亿的目标.陈东升亦透露,泰康人寿拟在3年内实现A股和H股上市.(B03)

--SOHO中国(0410.HK)公布,旗下北京商业项目望京SOHO上周六(20日)起正式签约,首日录得25亿元人民币销售金额.公布指,项目约60%客户购买金额超过5,000万元人民币.(B03)

* 大公报:

--方兴地产(中国)有限公司(0817.HK)上半年纯利增长57.3%至16.4亿元人民币.首席财务官江南表示,上半年已完成全年销售目标逾50%,下半年将推售4个项目,有信心达全年销售目标100亿元人民币.(B02)

--中国房地产商--中国海外发展(0688.HK)公布,旗下吉林中海宏洋与关连公司北京锡华及独立第三方北京高校订立协议,向项目公司注资现金1.4亿元人民币(约1.68亿港元),收购项目公司70%注册股本的股权.(B02)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.