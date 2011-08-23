〔港报财经评论〕善用"持有"、"沽出"来逐浪--信报8月23日

善用"持有"、"沽出"来逐浪 /陆文

面对投资情绪虚怯,大鳄挟上推落图利得心应手,早段藉中国内地未加息及上周大量沽空活动下先行挟淡仓,中段一方面藉经济步入衰退风险增推低涉及外围业务的股份,一方面一批累积升幅大的强势股亦一如预期有大户沽货套现的洗仓,是基金应付赎回或是中国内地大户水紧套现,却引发个股大上大落,收市前却见一批重磅股如中移动(0941.HK)与汇控(0005.HK)成收复失地的工具,令恒指全日在19,047-19,666点上落,个股反覆幅度大更甚,导致全日成交增至882亿港元.这亦是早前确认港股进入”真”死亡交叉後有长达200个交易天的寻底过程中,大市将呈现多次的大上大落,好淡均有可赚可输机会,却绝对是有短炒无长线持有的日子,灵活走位持有或沽出有可为,上日建议在18,500点可守的预期下,可在19,000点水平附近吸纳,并以候机吸纳跌幅大的强势股及高息股主导.

上周已提出强势股亦有回吐时的警号,并针对性指出一批濠赌股、珠宝手表零售股,以至高档汽车与4S汽车代理股,均见纷纷呈超买现象及建议获利回吐,希望投资者能早于大户沽售前利用本身灵活走位图利,亦建议这批强势股一旦出现恐慌式抛售,正好为持较高现金水平者作具值博率的对象.早前一批强势股是涉及有中资大户与对冲基金合夥炒货源归源,是另类的OPM股,近期中国内地资金紧绌情况严重,在资金成本高企、外围不稳下已催化部分大户减磅获利套现,只看今天没有明天的对冲基金亦纷纷跟风沽售,由于这批强势股往往累积升幅好几倍,沽压相对不少期内跌幅已大的弱势股者更大,像一批珠宝零售股,周生生(0116.HK)跌9.9%、六福(0590.HK)跌11.5%、东方

表行(0398.HK)跌12.6%、谢瑞麟(0417.HK)亦跌11.6%.

濠赌股即市上落大,如新濠(0200.HK)高见9.05港元後下试7.7港元,收报8.3港元,跌4.6%,银河娱乐(0027.HK)亦在19.3-16.2港元上落,收报17.2港元,跌8.3%,永利澳门(1128.HK)跌7.4%.至于近月被基金追捧的华晨中国(1114.HK)下跌8.2%,而4S代理商的正通汽车(1728.HK)早前有批股呈止蚀收报8.96港元下跌近10%,大昌行(1828.HK)亦跌7%,由于中国内地中外合资车厂正逐步自行发展销售网络,对这批汽车代理商可能被降级至二级代理,这趋向将影响其未来收益,值得留意.

值得留意的是,强势股出现的波动,不排除稍後将蔓延至有不少中国内地资金大户沾手的豪宅物业市场,除了中国内地资金正趁水紧有南水北调,中国内地大户投资香港物业多抱投机/投资心态,以目前银行对楼按估价态度审慎,个别实力稍逊的中国内地炒家急于套现下,容易引发乾升乾跌现象,地产股表现早已示人以弱,保本者只宜投资人民币,物业与黄金均具投资的风险,早已进入消耗性上升,较大幅度调整似是时间问题.(P27)

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市场恐慌情绪升 /苏子

欧美经济会否正式陷入双底衰退及联储局主席贝南奇会否在本周五出席美国怀俄明州Jackson Hole举行的央行官员年会时暗示推出QE3措施,这两项不明朗因素肯定会成为本周汇市炒家的焦点所在.目前市场上开始有较多分析员相信欧美经济有甚高机会陷入双底衰退,但与此同时,美国的核心通胀率已从去年8月贝南奇出席Jackson Hole的央行官员年会暗示会推出QE2时的低于1%,显着上升至上月的1.8%,直逼联储局的2%警戒线,故不少分析员大多不敢对贝南奇在今年的央行官员年会中暗示推出QE3寄予厚望.一些市场人士已预期,美国的核心通胀率要掉头回落,联储局才有望推出QE3.至于贝南奇是否真的不会推出QE3,始终是一项变数,没有人可以百分百肯定地回答联储局一定不会推出QE3.

毕竟目前市场预期欧美经济正式陷入双底衰退的机会正大幅增加,而环球股市已见大幅回落,故商品价格有较高机会在经济可能出现双底衰退及股市急挫的大前提下,令商品需求下降而明显回落,并使核心通胀亦掉头回落,故贝南奇倘若相信核心通胀率短期内见顶回落的机会上升,而趁上述的央行官员年会中急不及待暗示会推出QE3,以阻止双底衰退因市场恐慌情绪不断上升及环球股市继续急挫而出现”自我实现”的可能性不容抹抹煞.由于目前市场充满高度不确定性,因此便给予市场大户可以非常容易把股价以至汇价舞高弄低,制造巨大波幅从中图利.至于一般小投资者投资者,面对这种大波幅市况,最佳的策略看来便是尽量减少入市的次数甚至作壁上观,即少做少错,不做不错,以免成为市场大户的点心.

倘若本周较後时间环球股市在巨大波幅中整体走势仍以往下寻底为主,而市场恐慌情绪一直未见明显回落的话,料贝南奇有甚高机会在本周五央行官员年会中暗示推出QE3,从而使市场的恐慌情绪回落.倘若贝南奇在本周五真的暗示会推出QE3,料美元将会打破近期的好淡争持局面,而美元破位的方向自然是有利看淡的投资者的方向了,届时非美元货币势必向上作出重大突破,而环球股市亦可出现一个较为持久的超卖反弹浪.至于日圆,届时料在市场恐慌情绪回落下,不少避险资金将会纷纷撤离日圆,重投高风险资产项目上,使日圆面对较为严峻的沽压.上周五美国市美元兑日圆曾失守今年3月的76.25低位,一度低见75.93,再创历史新低.不过,由于市场担心日本央行可能入市干预,故在干预阴影下,令美元兑日圆未能在再创历史新低後进一步往下急挫.短线而言,美元兑日圆若成功升回由本月4日的80.24高位跌至上周五的75.93低位的38.2%反弹目标,即77.58阻力以上收市,料会继续造好并上试本月5日所造的79.41高位.(P30)