〔港报财经评论〕国指先破底,恒指保底难--经济日报8月23日

国指先破底,恒指保底难 /林瑞芬

美国方面,今周市场焦点是伯南克在Jackson Hole会议上的讲话,是否会提出更明确的货币宽松措施?提出的话,短期对经济或有提振作用,但中期仍然需要清债毒,经济难望大转势.目前唯一幸事,算是美国企业现时现金流相对充裕,引述标普公司及中金公司研究部数据指出,目前标准普尔500指数成分股中,共持有2.7万亿美元的现金和等值证券,主要是企业认为经济前景不明朗,故此积极节流及暂停扩充,致使现金不断的积蓄,企业资金充足一定程度加强了企业在市场动盪抗逆能力,也令企业有资本加强并购力度.如上周谷歌就斥125亿美元收购摩托罗拉移动.

欧、美前景极不明朗,中国内地如何应对难以掌握的外围环境还是需小心审视.建行(0939.HK)董事长直指,展望下半年国内经济不稳定,不确定因素明显增多.又依吉利汽车(0175.HK)高层指中国汽车需求已有放缓并有恶化迹象,而长城汽车(2333.HK)又称今年销售目标可能落空启示,支柱汽车业亦见停滞不前,内需市场怕且亦有问题.上周央票发行利率抽升触发加息预期、高铁减速发展、房市”限购政策”以及保障房开工进度缓慢,足令市场担心固定投资增速会有急促下滑压力.技术而言,国指又见先于恒指试底部.国指昨低见10,001,破了月内低位10,158,收报10,245,跌32点,虽以收市计万点关力保不失,但在观察百业之母的内银股昨多创52周新低.技术而言,国指若未能收复万一,反覆寻底浪有进一步考验8,800左右的密集支持位可能.

茫茫股海中,中移动(0941.HK)已成投资者救命水泡,昨升2.9%,收报78港元.集团7月份新增客户506.4万,较上月减少55.3万或9.8%.其中,3G客户数增257万至3,759.7万户,增速较上月减少45.9万户,营运数据不算标青,短线还欠大升藉口,技术上,近78港元及84港元分别为阻力区,故要先看78港元是否可确认突破.中移动及汇丰(0005.HK)昨双双抽升,是恒指昨险守底部之最大原因.恒指未破月内低位18,868,昨收报19,486.就形势上有两种发展可能性,一是稳守近19,000,营造所谓”双底”形势,突破20,000、20,500,量度升幅约至22,000.又或者是在19,000-20,500上落营造三角形争持地带,最终失守支持19,000而以三角形量度跌幅而回试技术关键位17,500.在经济淡势下,倾向後者发展可能性较大,其间不排除欧、美政府政策之手介入,而左右大市升跌.世事无绝对,当大家面对跌市已成常态的情况,短期总要预留想像空间.(009)

========================================================================================================

建行控成本保双位数增长 /余少文

国指走势差,主要是内银股表现差劲,九行中有五行见1年低位,包括建行、工商银行(1398.HK)、中信银行(0998.HK)、交通银行(3328.HK)和招商银行(3968.HK).以过去一直指出的”强者愈强、弱者愈弱”的观点而论,加上半数内银股昨日沽空额显着增加,如建行、农业银行(1288.HK)、招行和中国银行(3988.HK)合共沽空额超过10亿港元,相信内银股调整仍未结束,国指跌穿10,000点并不出奇.至于人大财经委员会副主任吴晓灵日前透露,目前中国银行业问题不大,但要保证贷款规模增长,面临补充资本金的压力,国内系统性的重要银行在近五年内会有4,000亿至5,000亿元人民币资本缺口,即每年需要补充1,000多亿元人民币.

不过,内银股集资不一定在股市抽水,建行行长张建国昨日表示,建行目前资本充足率已为2013年提升的监管要求作好准备,暂时没有在资本市场集资计划,但会在未来2-3年考虑发行800亿元人民币债券,增加附属资本.相信建行资金压力不会太大,反而是策略性股东美林美银持有255.8亿股,约占建行H股10.6%,美银指持有建行股权是作长期投资,并维持不少于5%,即在8月底解禁後有机会沽出一半持股量,会对建行股价带来压力.对于建行上半年净息差只有2.66%,较去年同期升0.25%,但比对今年首季2.69%,反映建行第二季净息差回落,张建国解释是央行4月初加息,而该行活期存款占总存款达54%,故对净息差带来较大影响.翻查资料所见,银行活期存款利率在4月也上调0.1%,但7月加息时,活期存款利率维持0.5%,1年期定存都加息四分一厘,对于坐拥大量活期存款的建行,应该可以令第三季净息差回升.

当然,美银减持与否,对建行股价短线会带来压力,惟从业绩来看,其上半年成本收入比率只有31.72%,较去年同期下降1.92%,加上净息差可望回升,建行盈利维持双位数增长并没有困难.彭博料建行下半年盈利约740亿港元,较上半年928亿港元为低,全年仍有维持24%增长,只是去年供股後,每股盈利增长幅度会降至18%.(010)