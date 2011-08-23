〔港报社评〕对付通胀是当局最大挑战与任务--文汇报8月23日

香港通胀进一步加剧,7月份整体消费物价按年上升7.9%,较六月份高2.3%,创下近16年新高.香港在港币随美元贬值、而人民币持续升值的情况下,受到食品等输入性的通胀影响最大.在外围经济不明朗、美国可能再推量宽政策的情况下,香港通胀前景不容乐观.本届港府应把对付通胀作为施政最大挑战和最大任务,及时推出有效纾困措施,并大力促进经济发展,增加市民收入,减轻通胀对市民生活的负面影响.

7月份通胀加剧,私人房屋租金、食品价格以及旅游费用飙升是主因.当中食材价格升幅惊人,达到10.7%的双位数增长,对推高香港通胀产生最重要的作用.由于香港实施联系汇率制,港元随美元不断贬值,中国实施汇改後,人民币兑美元升值加快,港元兑人民币也不断贬值.1997年左右港元与人民币的比价大约是100比120,如今则是100比82,意味10多年来港元兑人民币贬值50%以上.香港的食品绝大部分由中国输入,港币兑人民币严重贬值,因此不仅通胀加速,而且基层市民承受的压力更加明显.

对抗通胀最根本的办法是促进经济稳定增长,增加市民的就业机会和收入.香港1996年3-4月的通胀为7%,1995年1月的通胀更高达10.3%,但是当年的通胀压力并不如现在明显,主要是因为当时的人工每年也有近10%的递增,抵销了通胀的升幅.因此,如今特区政府也要集中精力发展经济,特别是把握中国“十二五”规划的机遇,充分运用好李克强副总理访港带来的各项挺港措施,认真将其落实转化为香港经济发展的动力,让港人共同分享,纾缓通胀压力. (A07)