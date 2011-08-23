〔港报社评〕通胀来势汹汹,衰退阴影罩港--信报8月23日

面对食品价格及租金飙升,香港七月综合消费物价指数攀升至7.9%高水平,估计升势持续,加上外围经济恶化,欧美陷入衰退边缘,香港出口势必受到影响,令下半年香港经济继第二季度收缩後,增长进一步放缓,跌入连续性季度收缩的衰退阴影之中.面对通胀加速上升,但经济增速弱化,此举不仅冲击民生,更因通胀“输入型”的性质,进一步激化资产泡沫加速膨胀,为香港金融及物业市场增加不稳定性风险.

很明显,通胀加速恶化,无论衣食住行,价格都显着攀升,对民生已产生实质性影响,尤其对低收入家庭的冲击更大.细看报告分项,最基本民生需要的食品价格升势尤其凌厉.以低收入开支组别为主所编制的甲类消费物价指数反映,不包括外出用膳的食品价格,升幅持续以逾10%的步伐飙升,6月为10.6%,7月再升至11%,可见低收入家庭,面对食品价格飞涨,已受到实实在在的冲击和损害.

由于香港经济高度对外开放,欧美经济不景,香港出口贸易马上“如实反映”.第二季出口急跌11%,彻底扭转了第一季的高增长势头.预料出口如今已无法大力拉动经济成长,下半年香港经济进一步放缓,已是意料中事.当经济下滑,今年5月历史性实施最低工资制的负面影响恐怕陆续浮现,在通胀高速攀升、经济低速增长、低谋生技能及低收入家庭陷入水深火热之下,势必为政府带来更大的施政难度,必须及早筹谋,制订应变之策. (P02)