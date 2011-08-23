〔港报社评〕高通胀下投资,难靠传统智慧--经济日报8月23日

香港7月通胀达7.9%,扣除政府宽免措施後的实际通胀亦为5.8%,其势今年底升穿7%亦不为奇.传统智慧是高通胀便投资实物,但环球经济正放缓,传统智慧难派用场,小投资者恐要抱输少当赢的格言.通胀水平固然正高,但更堪忧的是势将继续高升.此因美国不但将长期维持超低息,更可能推第三轮量化宽松,力遏美元汇价,港元在联汇制度下只有跟跌,加上人民币持续升值,香港进口通胀将加剧.此外,香港楼市近期不振,准置业人士由买转租,进一步推高租金,故香港通胀今年底升穿7%,并不为奇.对小市民来说,通胀高升既难免,最重要便是收入能否跑赢通胀,但不论薪酬还是投资收入,跑赢机会很微.

其一,美欧正面对再衰退风险,香港是外向型经济,今年下半年难望有出色表现,企业难加薪,更难像今年上半年时大发花红,故市民难期望可像今年第二季般,家庭收入升幅跑赢通胀.其二,收入追不上通胀,便要靠投资.按传统智慧,应付高通胀最佳方法,是投资实物如楼宇、黄金,又或投资股票.可惜,美欧量宽滥印钞票,已搅乱全球金融规律,传统智慧恐难奏效.

港股更因美欧经济再衰退阴霾而随环球股市大跌,且可能还未见底.若美欧再陷衰退,股市压力更大.简言之,投资市场风高浪急,火中取栗是高难度动作,随时得不偿失,不宜小投资者.在美欧量宽搅乱金融规律下,风险不高又勉强可追高通胀的投资选择极少,保本甚难,小投资者若不输少当赢,加入追赶高风险的投资,必须考虑风险及承受能力. (A06)