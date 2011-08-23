〔港报社评〕通胀跑得快,加码助纾困--星岛日报8月23日

香港政府统计处公布上月通胀率达7.9%,创16年新高,预计市民今年会继续承受较大幅度的物价上涨.行政长官曾荫权宜考虑在“施政报告”中,提出一些缓解市民通胀压力的措施.全球资金氾滥推高各类商品价格,粮食、石油等直接影响民生的项目纷纷涨价,欧美部分国家更出现滞胀危机,经济增长极慢,物价却飞涨.

比起欧美,香港出现滞胀的风险较低.今年上半年,扣除通胀因素,仍然录得6.3%的经济实质增长,即使下半年放缓,港府预计全年经济实质增长仍然可达5.6%.经济放缓的主要因素,是出口贸易明显减慢,厂家正忧虑欧美今年圣诞节定单,尤幸中国人来港消费强劲,香港市民消费大增,又多公共工程,经济得以保持增长.

至于住宅租金,楼价贵加上後市难测,不少市民转买为租,部分屋苑平均每方尺租金已经超过1997年的高峰水平.公共交通工具亦有加费.市民在衣食住行方面无一不加.现时香港内外因素都促成通胀升温.香港住宅租约一签两年,商铺租约可能更长,目前通胀未完全反映加租影响.外部影响主要反映在输港食品价格仍高,就算中国未来几个月食物价格有机会见顶回落,但是人民币对港币不断升值,香港输入中国食品的价格要持续面对“加得多而减得少”之局.

今年头7个月的通胀率达5%,政府估计全年会去到5.4%,预示物价会继续上升.市民忧虑通胀会超过政府预期,港府宜密切注意通胀加剧对市民生活构成压力,随时应变,及早研究对应措施. (A04)