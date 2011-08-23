〔港报社评〕警队霸道自毁形象核心,价值不容有损--明报8月23日

中国副总理李克强访港,警队的保安措施逾乎保护政要安全所必需,不但扰民,而且侵夺市民示威权利、侵蚀新闻自由、损害香港大学的尊严,引起不少市民强烈反弹,连日来整体社会氛围,使李克强访港的积极一面,被警方的不当执法所掩盖.事态显示港人对核心价值的执着和坚持,只要受到侵损,很多人都会挺身而出,向专权霸道说不.警队经此一役,形象受到一定损害,警方应该深刻检讨,认真汲取教训,重建警队除暴安良的形象.

警队这次保护李克强,安排失当,首先是警队自暴强横霸道.曾伟雄曾经刻意暗示为防恐袭,警方有必要采取空前严厉保安措施,但是在实际操作中,执勤警员很多做法,很难与保护李克强联系起来,反而见到警方在全面堵截示威者,唯一目的要让李克强不受一丝一毫示威所影响而已.警队沦为打压示威者的政治工具,使警队长期累积建立起来的政治中立形象,毁于一旦.

总之,这次李克强访港,警方保安措施超过保护政要安全的需要,所暴露问题值得各方深思,因为使人惊觉香港市民珍而重之的法治、自由等核心价值,竟然是那麽脆弱,只要港府有政治需要,就可以轻易夺去.连日来,公众对警方执法不当的反弹,表面上是不满警方,实质反映市民对失去基本权利的忧虑.今天,中国当局涉入香港事务日见深广,如果中国官员不知所节制,如果香港官员不予以捍卫,香港的核心价值必然受损,“一国两制”将会褪色甚至质变.“基本法”所规定港人享有的基本权利,是港人的最後防线,必须全力捍卫. (A04)