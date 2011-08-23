版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 09:28 BJT

《香港重要政经日程》--8月23日-8月25日

=====================今日香港主要政经消息===========================

8月23日(周二)

*--10:55 第14次粤港合作联席会议.

*--11:00 海天国际(1882.HK)上半年业绩发布会.

*--14:30 比亚迪(1211.HK)及比亚迪电子(0285.HK)上半年业绩发布会.

*--16:00 康师傅控股(0322.HK)上半年业绩发布会.

*--17:30 中国光大国际(0257.HK)上半年业绩发布会.

-- 中国人寿(2628.HK)公布上半年业绩.

-- 中国建材(3323.HK)公布上半年业绩.

-- 中国电信(0728.HK)公布上半年业绩.

-- 富力地产(2777.HK)公布上半年业绩.

-- 香港中华煤气(0003.HK)公布上半年业绩.

-- 统一企业中国(0220.HK)公布上半年业绩.

-- 中国旺旺(0151.HK)公布上半年业绩.

-- 永利澳门(1128.HK)公布上半年业绩.

======================近期重要政经行事历============================

8月24日(周三)

--11:00 中国人寿(2628.HK)上半年业绩记者会.

--11:15 合生元(1112.HK)上半年业绩记者会.

--14:00 中远太平洋(1199.HK)上半年业绩记者会.

--16:30 中国联通(0762.HK)上半年业绩记者会.

--18:15 中国银行(3988.HK)上半年业绩记者会.

-- 中银香港(2388.HK)公布上半年业绩.

-- 中国动向(3818.HK)公布上半年业绩.

-- 中国光大国际(0257.HK)公布上半年业绩.

-- 中国贵金属(1194.HK)公布上半年业绩.

-- 中国熔盛重工(1101.HK)公布上半年业绩.

-- 中国海洋石油(0883.HK)公布上半年业绩.

-- 哈萨克铜业-S(0847.HK)公布上半年业绩.

-- 嘉里建设(0683.HK)公布上半年业绩.

-- 李宁(2331.HK)公布上半年业绩.

-- 蒙古MMC(0975.HK)公布上半年业绩.

-- 中国石油股份(0857.HK)公布上半年业绩.

-- 国药控股(1099.HK)公布上半年业绩.

-- 新鸿基公司(0086.HK)公布上半年业绩.

-- 电视广播(0511.HK)公布上半年业绩.

*8月24日(四)

--10:45 五矿资源(1208.HK)上半年业绩记者会.

--15:15 国药控股(1099.HK)上半年业绩记者会.

--14:30 华润创业(0291.HK)上半年业绩记者会.

--15:30 SOHO中国(0410.HK)上半年业绩记者会.

--16:00 九龙仓集团(0004.HK)上半年业绩记者会.

--16:30 香港7月出口及进口值.

--16:30 农业银行(1288.HK)上半年业绩记者会.

--16:30 百丽国际(1880.HK)上半年业绩记者会.

--16:30 中国石油股份(0857.HK)上半年业绩记者会.

--16:45 合作实业(0054.HK)年度业绩记者会.

-- 中国国航 (0753.HK)公布上半年业绩.

-- 中国南方航空(1055.HK)公布上半年业绩.

-- 复星国际(0656.HK)公布上半年业绩.

-- 恒基地产(0012.HK)公布上半年业绩.

-- 工商银行(1398.HK)公布上半年业绩.

-- 江西铜业(0358.HK)公布上半年业绩.

-- 昆仑能源(0135.HK)公布上半年业绩.

-- 利邦(0891.HK)公布上半年业绩.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 李珊珊

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐