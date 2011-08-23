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市场报道 | 2011年 8月 23日 星期二 12:13 BJT

〔表格〕广州富力地产2011年度中期净利按年升1.86倍,至逾20亿元人民币

路透香港8月23日电---中国广州富力地产股份有限公司(2777.HK)宣布,截至2011年6月30日为止六个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　　　　 　 2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(元) 0.6225 0.2175

每股股息(元) 0.20 0.10

净利 2,005.84 700.95

营业额　 10,982.44 6,934.95

截止过户日期 9月15-21日

发放股息日期 10月13日

注:广州富力地产为中国房地产开发商.(完)

浏览广州富力地产其他新闻,请点选[2777.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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