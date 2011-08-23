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市场报道 | 2011年 8月 23日 星期二 16:47 BJT

〔表格〕中国龙源电力上半年净利按年升67%,为14.12亿元人民币

路透香港8月23日电---龙源电力集团股份有限公司(0916.HK)周二公布,截至2011年6月30日为止六个月的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度中期 2010年度同期(经重列)

每股盈利(元) 0.1892 0.1136

每股股息(元) 无 无

净利 1,412.15 848.10

营业额 7,602.20 6,243.99

注:龙源电力为亚洲最大风力发电商,也是中国五大电力集团--国电集团旗下子公司.(完)

浏览龙源电力其他新闻,请点选[0916.HK-CMN]

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(here)

--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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