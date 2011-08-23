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市场报道 | 2011年 8月 23日 星期二 18:22 BJT

〔表格〕中国建材中期净利按年升237%,至36.1亿元人民币

路透香港8月23日电---中国建材股份有限公司(3323.HK)宣布,截至2011年6月30日为止的六个月内,业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　　 　　　 2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(元) 0.668 0.216 (经重列)

每股股息(元) 无 无

净利 3,605.78 1,069.80

营业额　 34,559.20 21,367.81

注:中国建材为中国主要水泥生产商.其业务还包括轻质建材、工程服务、玻璃纤维及玻璃钢产品等.(完)

浏览中国建材其他新闻,请点选[3323.HK-CMN]

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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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