〔香港热股〕比亚迪早盘重挫逾10%至逾两年来低点,获利前景黯淡

路透香港8月23日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)H股周二早盘大跌逾10%,股价触及两年多来新低.分析师表示,汽车行业竞争剧烈之际,比亚迪再度发布获利预警,令其股价承压.

本地时间上午10:23时,比亚迪逆市大跌10.28%至16.94港元,稍早跌至16.7港元,为2009年4月16日16.1港元以来盘中新低;大盘恒生指数.HSI则是小涨0.18%.

时富资产管理联席董事姚浩然说,"市场已经预期到比亚迪业绩不好,但第三季比预期还糟."

由美国投资大亨巴菲特投资的比亚迪,昨日收盘後公布2011年6月30日止六个月的净利按年下降88.63%至2.7536亿元人民币,因补贴优惠政策取消以及市场竞争加剧所致.此数字略高于分析师预估的2.67亿元.

但比亚迪同时发布获利预警称前九个月净利或将下滑85-95%.[ID:nCN1915641]

中国主要运动型多功能车(运动休旅车,SUV)生产商长城汽车(2333.HK)虽然公布上半年净利大增逾100%,但公司也表示,外围环境不明朗影响,及公司采取不降价策略以保住毛利,今年将难以达成50万辆的总销量目标.[ID:nCH0075053](完)

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