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公司新闻(中文) | 2011年 8月 23日 星期二 11:59 BJT

〔中港个股〕中国远洋周三将任命马泽华为新任CEO--主管

路透新加坡8月23日电---中国远洋(1919.HK)一名主管向路透表示,该公司周三将任命马泽华取代魏家福担任CEO(首席执行官),魏家福将继续担任董事长.

"这是魏先生的一次角色转变.这项变动与他的能力或成绩无关,而是因为他的年纪.这在国企是很正常的,"该不愿具名主管称.(完)

--编译 蔡美珍;审校 隋芬

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