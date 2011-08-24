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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 14:03 BJT

〔表格〕中国人寿上半年净利跌28%,6月末偿付能力充足率降至164%

路透香港8月24日电---中国人寿保险股份有限公司(2628.HK)(601628.SS)公布,按照国际会计准则,截至2011年6月30日为止六个月的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(元) 0.46 0.64

每股股息(元) 无 无

净利 12,964 18,034

总收入 227,466 215,391

主要财务指标:

2011年6月末 2010年末

偿付能力充足率(%) 164.21 211.99

内含价值(百万元) 296,493 298,099

新业务价值(百万元) 12,186 11,548(于2010年6月末)

注:中国人寿为按市值计全球最大的寿险公司.(完)

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(here)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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