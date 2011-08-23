〔港股业绩〕富力地产中期净利大增近1.9倍,有信心完成全年销售目标

路透香港8月23日电---由于交付物业的毛利率提高,加上投资物业的收益增加,广州富力地产(2777.HK)上半年净利同比大增近1.9倍.公司表示,虽然内地的限购令或将伸延至二、三线城市,但仍有信心达至全年400亿元人民币的合同销售目标.

截至6月底止半年,富力地产的净利为20.06亿元,整体毛利率由去年同期的32.1%,明显提升至上半年的49.1%;纯利率升至18.2%,去年同期为10.1%.

"政府的规管措施旨可能令房地产市场在短期内有所平静,但该等调控措施会使地产市场处于稳定的状态,有利健康长远的发展."该公司董事长李思廉在业绩报告中称.

李思廉表示,对于政府可能进一步采取的调控措施,例如将房屋购买限制伸延至二、三线城市,公司已预备了应对策略,相信不会对其物业销售构成重大影响.

"我们有信心,只要执行公司行之有效的策略,将可达至全年合约销售额币400亿元的目标."他说.

今年1-7月,富力地产的合同销售额为164.45亿元,完成全年目标四成左右.[ID:nCH0071441]但公司表示,由于上半年取得的预售许可证仅为全年销售计划的20%,其馀80%可于于下半取得,因此上半年的销售表现仍算理想.

于上半年,富力地产核心物业开发溢利为20.3亿元,按年增加2.69倍,而物业投资的经营溢利亦有所上升.这抵销了酒店业务亏损的影响.富力表示,旗下四家酒店的入住率持续上升,平均房价亦明显上涨,因此期内酒店业务的经营亏损转为经营溢利2,420万元,而净亏损则由去年同期的7,080万元,减少至5,040万元.

此外,公司表示,于本月以22.3亿元收购了一幅位于哈尔滨市道里区的土地,总建筑面积为70万平方米.截至6月底止的土地储备共2,540万平方米;手持现金125亿元.

公布业绩前,富力地产早盘收低3.44%,报8.41港元.大盘恒生指数.HSI升0.56%.(完)

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