〔港股业绩〕华润燃气中期净利同比增长58%,主要受燃气销量增加带动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月23日电---中国主要城市燃气供应商--华润燃气控股有限公司(1193.HK)周二公布,今年上半年净利同比增长58%,主要受并购以及现有项目的燃气销量增加带动.
该公司的公告显示,2011年1-6月的净利为5.55亿港元,去年同期经重列净利为3.52亿港元;每股盈利0.31港元,董事会建议派发中期股息每股0.02港元.
去年向母公司收购九个城市燃气项目,加上现有项目的销售增加,带动今年上半年的燃气销售量按年上升45%至33.62亿立方米,营业额则升68%至55.11亿港元.
"集团将继续透过内涵及外延式收购增长实现快速发展."公告称.
华润燃气早盘收涨3.99%,报10.94港元;过去一个月累计跌近9%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。