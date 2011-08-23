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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 13:43 BJT

〔港股业绩〕华润燃气中期净利同比增长58%,主要受燃气销量增加带动

路透香港8月23日电---中国主要城市燃气供应商--华润燃气控股有限公司(1193.HK)周二公布,今年上半年净利同比增长58%,主要受并购以及现有项目的燃气销量增加带动.

该公司的公告显示,2011年1-6月的净利为5.55亿港元,去年同期经重列净利为3.52亿港元;每股盈利0.31港元,董事会建议派发中期股息每股0.02港元.

去年向母公司收购九个城市燃气项目,加上现有项目的销售增加,带动今年上半年的燃气销售量按年上升45%至33.62亿立方米,营业额则升68%至55.11亿港元.

"集团将继续透过内涵及外延式收购增长实现快速发展."公告称.

华润燃气早盘收涨3.99%,报10.94港元;过去一个月累计跌近9%.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴

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