〔港股业绩〕康师傅毛利下降令股价大跌,但分析师称明年可望改善(更新版2)

(新增分析师评论等内容)

* 康师傅中期净利按年增15.89%

* 下半年仍见成本压力

* 股价一度大跌至三个月新低

* 分析师称公司有涨价空间

路透香港8月23日电---尽管营收创了新高,但毛利下滑,令中国市占率最高的方便面企业--康师傅控股(0322.HK)(910322.TW)周二收盘大跌.不过,分析师表示,国际经济复苏步调缓慢,原物料价格升幅放缓且明年有机会下降,有助于该家方便面头龙头毛利率改善.

元大证券分析师严志雄指出,康师傅的营业额及净利成长动能仍在,预料影响毛利的成本压力将慢慢回稳,公司也有机会将成本反映在价格,毛利率在下半年至明年初有可能回升.

"中国已经让食用油涨价了,康师傅应该有涨价空间."他并称,"公司的负面情况已经反映在股价上."

康师傅财务长林清棠在业绩记者会上也不排除下半年有涨价的空间,他表示,下半年调价空间要看经济状况,"不推升CPI价格下,消费者也能忍受."

受原材料上涨以及人工成本升高等影响,康师傅2011年中期毛利率下滑至26.14%,较上年同期跌4.89个百分点;其中方便面毛利率较上年同期下降2.6个百分点至25.11%,饮品毛利率较去年同期降6.42个百分点至26.71%.

不过,康师傅中期净利按年增15.89%至2.29亿美元,较上年同期成长15.89%,基本符合市场预期的2.37亿.中期每股盈利为0.041美元,上年同期为0.0354美元;中期营业额为41.40亿美元,按年增27.63%.

康师傅港股收跌8.5%至22.6港元,盘中一度大跌逾10%至三个月来新低22.05港元,过去一个月则累计上涨3.35%;大盘恒生指数.HSI周二大涨1.99%.

**下半年较大挑战来自于提升毛利率**

康师傅表示,第二季制面原物料复合成本整体上扬了18%.

"原物料价格未来仍将呈现普遍上涨趋势,加之劳动成本升高,以及货币流通量泛滥的影响,...下半年成本上升压力仍在."公司主席魏应州在公告称.

分析师指出,康师傅下半年较大挑战仍来自于提升毛利率.内地媒体报导,中国8月起让"对菜蓝子至关重要"的食用油涨价,令市场解读为在通胀获得一定程度控制之际,政府已放松对于食品业者的价格监控.

康师傅于本月调涨部份容器面价格,出厂价调高4.79%,零售端每件涨价幅度为0.3元人民币;竞争对手统一企业中国(0220.HK)也作了相应调涨.[ID:nCH0073885]

林清棠则表示,对于食品业者而言,合理毛利率是在27-33%.

根据公司公告,2011年中期方便面营业额占总营收比重为39%,去年同期为40.75%;饮料比重为58%,去年同期为56.06%.

原物料及工资上涨,令许多跨国食品企业如麦当劳(MCD.N),及星巴克(SBUX.O)均以调价作为因应.

今年第一季,中国有13个省份调整最低工资标准,平均增幅20.6%;中国人力资源和社会保障部还称,未来五年,中国最低工资标准年均增长13%以上.[ID:nCN1128490](完)

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