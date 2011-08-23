〔香港个股〕康师傅午盘大跌逾10%至三个月新低,因下半年毛利仍承压

路透香港8月23日电---在下半年原物料价格难有明显回档之际,中国方便面龙头企业康师傅控股(0322.HK)(910322.TW)周二午後开盘跌幅继续扩大,一度大跌逾10%至三个月来低点.

本地时间下午1:45时,康师傅在香港逆市下跌10.12%至22.2港元,盘中最低至22.05港元,为5月17日22港元以来最低;大盘恒生指数.HSI则涨1.06%.

康师傅稍早公布2011年中期净利为2.29亿美元,较上年同期成长15.89%,基本符合市场预期的2.37亿.中期每股盈利为0.041美元,上年同期为0.0354美元;中期营业额为41.40亿美元,按年增27.63%.[ID:nCH0075365]

不过,分析师对此数字表示失望.一不具名分析师表示,"(获利)比我们预期差,毛利的情况不好."

公司指出,由于上半年气温偏低令饮品销量下滑,以及原料、人工以及运输成本上升,上半年总毛利率按年下滑4.89个百分点至26.14%;其中方面面毛利率较上年同期下降2.6个百分点至25.11%,饮品毛利率较去年同期降6.42个百分点至26.71%.(完)

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