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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 16:52 BJT

更正:〔港股业绩〕中国联通中期净利按年"跌逾9%"(非"升4.7%")

(更正首段中期净利按年变幅为"跌逾9%",非"升4.7%",及第二段的去年同期净利应为"29.22亿")

路透香港8月24日电---中国第二大电信运营商--中国联通(0762.HK)周三公布,中期净利按年跌逾9%.

截至6月底止半年,联通净利为26.5亿元人民币,去年同期为29.22亿.据汤森路透综合四位分析师,平均预估其上半年净利为8.88亿元.

期内,该公司平均每用户每月收入(ARPU)为46.8元人民币.

中国联通周三收升0.44%,大盘恒生指数.HSI则挫跌2.06%.(完)

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--记者 黄运涛; 审校 张喜良

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