更正:〔港股业绩〕中国联通中期净利按年"跌逾9%"(非"升4.7%")

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正首段中期净利按年变幅为"跌逾9%",非"升4.7%",及第二段的去年同期净利应为"29.22亿")
路透香港8月24日电---中国第二大电信运营商--中国联通(0762.HK)周三公布,中期净利按年跌逾9%.
截至6月底止半年,联通净利为26.5亿元人民币,去年同期为29.22亿.据汤森路透综合四位分析师,平均预估其上半年净利为8.88亿元.
期内,该公司平均每用户每月收入(ARPU)为46.8元人民币.
中国联通周三收升0.44%,大盘恒生指数.HSI则挫跌2.06%.(完)
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--记者 黄运涛; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。