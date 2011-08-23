〔中港个股〕比亚迪称下半年销量将好于上半年,毛利率亦会改善--董事长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月23日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)主席王传福周二称,下半年的汽车销售或会改善,因将推出新的车型.
他在记者会上表示,下半年仍有不确定因素,但销量肯定大于上半年,而下半年毛利率亦将会改善.
他并表示,与巴菲特保持"良好关系".
由美国投资大亨巴菲特投资的比亚迪,昨日收盘後公布上半年中期净利按年下降88.63%至2.7536亿元人民币,因补贴优惠政策取消以及市场竞争加剧所致.此数字略高于分析师预估的2.67亿元.
本地时间15:05,比亚迪H股大跌14.19%至16.2港元;大盘恒生指数.HSI则上涨1.11%.(完)
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--记者 李珊珊; 撰写 陈敏; 审校 杨淑祯
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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