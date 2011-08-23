〔香港个股〕中国电信称下半年宽带ARPU有下降压力,仍在与苹果谈判--董事长

路透香港8月23日电---以市场份额计中国第三大电讯营运商--中国电信(0728.HK)周二称,下半年宽带ARPU(每月每户收入)有下降的压力.

中国电信董事长王晓初在中期业绩会上并表示,仍在与苹果(AAPL.O)进行谈判.

公司稍早公布,上半年净利同比升8%,至98.08亿元人民币.[ID:nCH0075097](完)

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