〔港股业绩〕中海油上半年净利按年上升51.4%胜预期,调低全年产量目标

路透香港8月24日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周三公布,今年上半年净利按年上升51.4%,优于市场预期,受国际油价上升及产量增加带动.

但基于并购项目的进展和溢油事件影响,该公司将今年全年产量目标下调至3.31-3.41亿桶油当量,今年初给出目标则为3.55-3.65亿桶油当量.

该公司公告显示,上半年净利为393.4亿元人民币,去年同期为259.9亿元.根据汤森路透综合五名分析师预测,上半年净利为355.6亿元.

期内,油气净产量为1.687亿桶油当量,按年增12.9%;平均实现原油价则升40.8%至每桶108.16美元.

该公司上半年每股盈利为0.88元人民币,拟派发中期股息每股0.25港元,.

业绩公布前,中海油收跌2.07%,报14.22港元.(完)

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