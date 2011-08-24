〔港股业绩〕中海油中期净利胜预期,全年产量目标下调逾6%(更新版)

(新增细节)

* 上半年净利按年升51.4%至393.4亿元,高于市场预期

* 受并购项目进展和溢油事件影响,下调全年产量目标

* 预计今年产量为3.31-3.41亿桶油当量,较此前预期减逾6%

记者 雷美珍

路透香港8月24日电-----得益于油气产量稳定增长和实现价格上升,中国海洋石油(0883.HK)今年上半年净利按年大增51%,并高于市场预期;惟一如市场预期,公司调低今年全年产量目标逾6%,以反映出并购项目进展缓慢以及溢油事件的影响.

该中国最大离岸石油及天然气生产商周三表示,将今年全年产量目标重设为3.31-3.41亿桶油当量,今年初给出的目标则为3.55-3.65亿桶.

分析师称,预期下半年国际油价震荡加剧,加上中海油无法实现全年产量目标,均令其投资前景蒙上阴霾.

而此前该公司对阿根廷项目并购交易未能如期于今年上半年交割,亦影响全年产量表现.

中海油于去年11月宣布其占一半股权的合营企业Bridas Corporation,向英国BP(BP.L)收购其阿根廷油气资产PAE的60%权益,涉资70.6亿美元.分析师估计,交易会令中海油于2011年度的净储量和产量分别提升15%及7%.[ID:nCN8421909]

此外,该公司与美国康菲石油(COP.N)合作开发位于渤海湾的蓬莱19-3油田两处平台于6月初发生溢油事故,事件至今仍未彻底封堵溢油源.[ID:nCN1913713]

"遇到了蓬莱19-3溢油事件带来的挑战,公司已着手对全海域油田重大设施、装备和生产作业活动进行全面排查."中海油董事长王宜林在一份声明中称.

公司公告显示,2011年1-6月的净利为393.4亿元人民币,去年同期为259.9亿元.根据汤森路透综合五名分析师预测,上半年净利为355.6亿元.

今年上半年,油气净产量为1.687亿桶油当量,按年增12.9%;平均实现原油价则升40.8%至每桶108.16美元.

期内每股盈利为0.88元人民币,拟派发中期股息每股0.25港元.

业绩公布前,中海油收跌2.07%,报14.22港元.(完)

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