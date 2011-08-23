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市场报道 | 2011年 8月 23日 星期二 16:28 BJT

〔香港股市〕恒生指数收高约2%,石油类股跳涨

路透香港8月23日电---港股周二连续第二天上涨,因油价走高提振石油类股票,不过成交量低于平均水平;投资者逢高卖出,暗示担忧情绪仍在.

恒生指数.HSI收高1.99%,报19,875.53点.恒生国企指数.HSCE跳涨3.25%,报10,578.96点.

沪综指.SSEC收高1.52%,报2,554.02点,受房地产和科技股涨势提振,但是成交量萎缩至629亿元人民币,较20日均值低逾20%.[ID:nCN1917889](完)

--编译 李富强;审校 白云

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