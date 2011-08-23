〔香港股市〕恒生指数收高约2%,石油类股跳涨

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月23日电---港股周二连续第二天上涨,因油价走高提振石油类股票,不过成交量低于平均水平;投资者逢高卖出,暗示担忧情绪仍在.
恒生指数.HSI收高1.99%,报19,875.53点.恒生国企指数.HSCE跳涨3.25%,报10,578.96点.
沪综指.SSEC收高1.52%,报2,554.02点,受房地产和科技股涨势提振,但是成交量萎缩至629亿元人民币,较20日均值低逾20%.[ID:nCN1917889](完)
--编译 李富强;审校 白云
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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