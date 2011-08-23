〔中港个股〕比亚迪料第三季业绩续疲弱股价大挫,望年底扭转形势(更新版)

(新增记者会内容、投行报告及背景)

* 预警第三季业绩续欠佳

* 股价暴挫创两年多新低

* 公司称第四季业务成长可望加快,毛利率改善

* 投行削其目标价及盈利预测

记者 李珊珊/梁淑芬

路透香港8月23日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)在预警第三季业绩仍将欠佳下,周二股价最多曾劲挫15%创两年多新低,投行亦削其目标价.但公司预期,随着第四季的旺季来临加上推出新车型,届时公司的业务成长可望加快.

比亚迪周一晚间在公布上半年净利大跌近89%之余,亦预警1-9月的净利将按年下滑85-95%,意味着第三季可能出现亏损,触发投行削其目标价及盈利预测.

其中美银美林下调了比亚迪2011年获利预估,幅度达61%,因其毛利率下滑以及负债比较高导致利息支出成本增加.该投行并同时下砍比亚迪H股目标价至17港元,评级为"表现逊于大盘".

不过,比亚迪董事长王传福在记者会上表示,公司下半年将推出新的车型,加上第四季为销售旺季,届时的业务成长将会比较快,而下半年的毛利率也会改善.

"下半年仍有不确定因素,但销量肯定大于上半年."他称.

利空的业绩,令比亚迪周二股价逆市重挫.最多曾跌近15%,收盘跌14.3%,报16.18港元,为09年4月中以来的新低;大盘恒生指数.HSI今天则收涨1.99%.

**不减价促销**

欧美市场复苏的不确定性以及优惠政策取消,加之行业竞争激烈,令中国汽车业者销量普遍放缓.而原料以及人工成本上升,则进一步侵蚀业者获利.

王传福表示,因9月份以後是汽车销售旺季,故公司不会采取降价策略促销.此外,他表示比亚迪明年将出口E6电动车和电动巴士至美国和欧洲.

他还提到,公司下个月会推出新的中高端车"G6",至于稍早推出的S6也供不应求.

S6是比亚迪今年5月推出的首款多功能型运动车(SUV).分析师表示,市场对于比亚迪新款多功能型运动车以及取代F3的G3新车,有着较高的期待.

目前已公布上半年业绩的内地汽车公司表现各异,中国主要SUV生产商-长城汽车(2333.HK)中期净利按年大增109%,但或未能达到全年50万辆的销售目标.[ID:nCH0075009]至于吉利汽车(0175.HK)上半年净利增长17%,并有信心完成全年48万辆的销售目标.[ID:nCH0075155]

股东包括美国投资大亨巴菲特的比亚迪情况更差强人意,上半年净利按年下降88.63%至2.7536亿元人民币,因补贴优惠政策取消以及市场竞争加剧所致.此数字只略高于分析师预估的2.67亿元.[ID:nCN1915641]

"股神"巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)在2009年以约2.30亿美元买进2.25亿股比亚迪,占总发行股数9.56%;2009年10月比亚迪股价达到85.5港元时,该批股票价值约24.7亿美元,但现今仅余4.67亿美元.

王传福表示,与巴菲特仍保持"良好关系",但不评论对方会否出售所持比亚迪股权.

**投行调降对其盈利预估**

一位不愿具名的分析师说,"比亚迪汽车、电池、手机三大板块的业务趋势都在下降."

他表示,比亚迪去年大举扩张产能,在销售情况不如预期,以及今日银根收紧下,公司利息支出压力大增,公司可能必须考虑出售部份资产,"要不然股价还有得跌."

美银美林分析师Bin Wang则在报告里说,"比亚迪三季度获利预警确认了毛利率将持续承压.尽管其比亚迪S6或可达到相当的销售量,但因其低价策略,此无益于获利数字."

美银美林预估,比亚迪第三季盈利预估可能会在净利9,000万元至亏损1.54亿元人民币.

比亚迪汽车业务中期毛利率较上年同期减少10.73个百分点至16.18%,二次充电电池同比也减少14个百分点至10.9%,导致总毛利率降为13.74个百分点,同比减少7.61个百分点.

根据汤森路透I/B/E/S预测,比亚迪2011年获利预估为17亿元人民币.

比亚迪集团主要业务包括二次充电电池、汽车及相关产品、手机部件、液晶显示屏等产品制造与销售.(完)

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