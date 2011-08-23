〔香港个股〕康师傅称下半年视经济状况或有涨价空间

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月23日电---中国方便面龙头企业--康师傅控股(0322.HK)(910322.TW)周二表示,公司下半年或有涨价空间.
"下半年调价空间,要看经济状况,不推升CPI价格下,消费者也能忍受."康师傅财务长林清棠在记者会上称.
该公司稍早公布,2011年中期净利为2.29亿美元,较上年同期成长15.89%,基本符合市场预期的2.37亿美元.但总毛利率按年下滑4.89个百分点至26.14%,因上半年气温偏低令饮品销量下滑,以及原料、人工以及运输成本上升.[ID:nCH0075365]
--记者 李珊珊; 审校 曾祥进
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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