〔香港个股〕康师傅称下半年视经济状况或有涨价空间

路透香港8月23日电---中国方便面龙头企业--康师傅控股(0322.HK)(910322.TW)周二表示,公司下半年或有涨价空间.

"下半年调价空间,要看经济状况,不推升CPI价格下,消费者也能忍受."康师傅财务长林清棠在记者会上称.

该公司稍早公布,2011年中期净利为2.29亿美元,较上年同期成长15.89%,基本符合市场预期的2.37亿美元.但总毛利率按年下滑4.89个百分点至26.14%,因上半年气温偏低令饮品销量下滑,以及原料、人工以及运输成本上升.[ID:nCH0075365]