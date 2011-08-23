〔香港个股〕中国电信仍在与苹果谈判,引入iPhone时间未定--董事长(更新版)

(新增细节、背景和股价表现)

* 仍在与苹果进行谈判,以引入iPhone

* 预计下半年ARPU总体上将下降

* 周二收升4.75%,表现优于恒生指数

记者 黄运涛/李千仪

路透香港8月23日电---中国运营商对高端用户的争夺正日益升温.以市场份额计中国第三大电讯营运商--中国电信(0728.HK)周二称,该公司仍在与苹果(AAPL.O)进行谈判,以期引入後者风靡全球的iPhone智能手机,但没有透露具体时间.

中国电信董事长王晓初在中期业绩会做出上述表示.他并称,一旦引入iPhone,下半年会增加手机补贴,但没有详细说明增加的数额,并以两家公司签有"保密协议"为由拒绝透露更多谈判细节.

"如果说,我们引进了一种新的款式(手机),包括iPhone,短时间内手机补贴肯定会有一些上升.但是总体上它对盈利来说还是很有帮助的,从经验来看,第二年的收入和利润都会迅速回升."他说.

中国电信周二收升4.75%,至4.61港元,表现优于大盘恒生指数.HSI1.99%的升幅.

中国三大运营商中,目前仅中国联通(0762.HK)在国内销售iPhone.而该产品在全球的热卖引发中国运营商竞相"攀附"iPhone的"高枝".除中国电信外,中国移动也正在积极与苹果公司接触.自iPhone上市以来,在中移动2G网络上使用未被授权的iPhone手机相当普遍,至7月底已达约744万.

不过,中国电信称,在该公司的CDMA网络上使用iPhone的用户只占"很小的比例".

中国电信稍早公布,上半年净利同比升8%,至98.08亿元人民币.[ID:nCH0075097].此外,上半年公司移动用户净增1,785万户,用户总量达到1.08亿户.其中3G用户占比达到19.9%,高于行业平均水平.

王晓初并称,上半年3G的ARPU(每月每用户收入)逾80元人民币,预计下半年ARPU总体上将下降.

中国最大的电信运营商--中国移动(0941.HK)首席执行官李跃在中期业绩发布会後亦对媒体表达了类似的看法.他当时称,预计下半年ARPU会继续下降,但公司会争取控制下降幅度.(完)

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