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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 08:04 BJT

〔表格〕中国中海油田服务上半年净利按年降4.7%,为20.71亿元人民币

路透香港8月24日电---中海油田服务股份有限公司(2883.HK)(601808.SS)公布,按照国际会计准则,截至2011年6月30日为止六个月的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(元) 0.4608 0.4837

每股股息(元) 无 无

净利 2,071.2 2,174.24

营业额 8,202.8 8,731.72

注:中海油田服务为中国最大离岸鉆井服务商,亦是中国海洋石油总公司的子公司.(完)

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(here)

--记者 雷美珍/李珊珊; 审校 林高丽

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