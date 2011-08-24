《香港报摘》--信报8月24日

* 要闻版头条:

--港股市况难测,基金弃股换现金.面对市况多变,基金界人士表示,与其押注美联储是否再实行QE3,宁可继续减持持股比例,实行现金为王的策略.

* 其他:

--粤港14次合作会议,在金融及商贸方面并无达成新的合作共识,不过.香港车主期待的"港车北上"一次性配额计划将于明年起试行.

--证监会主席方正称人民币境外合格机构投资者(RQFII)推出的首批产品将以基金为主,交易所买卖基金(ETF)将为下一步,目前大家最关注的是哪些金融机构能够摊分200亿元人民币额度.

--国泰航空(0293.HK)公告将透过汇丰银行发行一笔20亿美元的中期票据,有关细节暂未公布.不过,分析员表示,国泰稍早购入12架波音飞机,发债筹资或主要用于支付买机款项.

--宏利金融(0945.HK)香港首席行政总监称人民币业务发展潜力大,目标未来五年,将人民币产品占保费及存款收入的份额提升至25-30%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.