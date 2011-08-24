《香港报摘》--信报8月24日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--港股市况难测,基金弃股换现金.面对市况多变,基金界人士表示,与其押注美联储是否再实行QE3,宁可继续减持持股比例,实行现金为王的策略.
* 其他:
--粤港14次合作会议,在金融及商贸方面并无达成新的合作共识,不过.香港车主期待的"港车北上"一次性配额计划将于明年起试行.
--证监会主席方正称人民币境外合格机构投资者(RQFII)推出的首批产品将以基金为主,交易所买卖基金(ETF)将为下一步,目前大家最关注的是哪些金融机构能够摊分200亿元人民币额度.
--国泰航空(0293.HK)公告将透过汇丰银行发行一笔20亿美元的中期票据,有关细节暂未公布.不过,分析员表示,国泰稍早购入12架波音飞机,发债筹资或主要用于支付买机款项.
--宏利金融(0945.HK)香港首席行政总监称人民币业务发展潜力大,目标未来五年,将人民币产品占保费及存款收入的份额提升至25-30%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。