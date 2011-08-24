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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 08:23 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月24日

路透香港8月24日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7962港元HKD=)

美股道琼工业指数周二收高322.11点或2.97%,报11,176.76点.因市场臆测美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克将暗示

会进一步扶助经济,为投资者点燃了在四周大跌後股市最惨淡时期已过去的希望.

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 188.440 4.86 83252 14.691 1.18

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 16.810 8.24 238043 5.242 1.40

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 51.070 2.12 762955 79.630 1.31

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 41.730 -0.95 267421 21.689 -5.49

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 123.730 3.70 152471 9.646 0.69

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 91.090 7.76 134095 7.102 1.16

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 42.820 2.17 874966 66.767 -0.57

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 61.500 9.10 77883 4.795 4.23

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.950 2.87 792859 13.994 2.60

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 27.590 4.35 139302 21.510 1.70

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 17.530 4.59 75445 3.417 0.20

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 34.110 7.40 33927 5.319 1.11

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 24.550 8.48 24502 1.914 -49.37

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.620 10.55 301632 0.409 -1.56

--整理 李珊珊

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