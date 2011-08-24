《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月24日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月24日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7962港元HKD=)
美股道琼工业指数周二收高322.11点或2.97%,报11,176.76点.因市场臆测美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克将暗示
会进一步扶助经济,为投资者点燃了在四周大跌後股市最惨淡时期已过去的希望.
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 188.440 4.86 83252 14.691 1.18
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 16.810 8.24 238043 5.242 1.40
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 51.070 2.12 762955 79.630 1.31
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 41.730 -0.95 267421 21.689 -5.49
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 123.730 3.70 152471 9.646 0.69
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 91.090 7.76 134095 7.102 1.16
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 42.820 2.17 874966 66.767 -0.57
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 61.500 9.10 77883 4.795 4.23
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.950 2.87 792859 13.994 2.60
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 27.590 4.35 139302 21.510 1.70
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 17.530 4.59 75445 3.417 0.20
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 34.110 7.40 33927 5.319 1.11
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 24.550 8.48 24502 1.914 -49.37
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.620 10.55 301632 0.409 -1.56
--整理 李珊珊
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。