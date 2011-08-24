〔表格〕永利澳门2010年中期净利升26.5%,为24.1亿港元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月24日电---澳门主要娱乐场经营商--永利澳门(1128.HK)周三宣布,截至2011年6月30日为止的六个月业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011年中期 2010年同期
每股盈利(元) 0.47 0.37
中期股息(元) 无 无
净利 2,412.45 1,906.61
总经营收益 14,337.78 10,139.95
注:永利澳门为澳门主要娱乐场经营商,母公司为永利渡假村(Wynn Resorts)(WYNN.O).(完)
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--记者 李珊珊; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。