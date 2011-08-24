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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 08:28 BJT

〔表格〕永利澳门2010年中期净利升26.5%,为24.1亿港元

路透香港8月24日电---澳门主要娱乐场经营商--永利澳门(1128.HK)周三宣布,截至2011年6月30日为止的六个月业绩报告如下(以每百万港元为单位):

　 　　　 　 2011年中期 2010年同期

每股盈利(元) 0.47 0.37

中期股息(元) 无 无

净利 2,412.45 1,906.61

总经营收益 14,337.78 10,139.95

注:永利澳门为澳门主要娱乐场经营商,母公司为永利渡假村(Wynn Resorts)(WYNN.O).(完)

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--记者 李珊珊; 审校 黄凯

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