《香港报摘》--经济日报8月24日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--问题银行家数减少,美国道琼指数飞越11,000点,市场憧憬美联储主席伯南克会有第三轮量化宽松政策(QE3),或类似QE的措施.
* 其他:
--运动用品商361度(1361.HK)中期净利按年增长约30%,总裁丁伍号表示,公司希望逐渐增加派息比重至50%.
--瑞金矿业(0246.HK)入禀法院,指证监会在未有通知的情况下,到公司资讯科技供应商取走资料,申请司法覆核.瑞金在五月底,遭传媒质疑涉及不当财务行为後停牌至今.
--味千中国(0538.HK)中期净利2.60亿港元,按年升32%,连锁餐厅"味千拉面"业务收入可观,按年升40.8%至16亿元.其中,中国区同店销售增长达14%,香港区为5.8%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。