《香港报摘》--经济日报8月24日

* 要闻版头条:

--问题银行家数减少,美国道琼指数飞越11,000点,市场憧憬美联储主席伯南克会有第三轮量化宽松政策(QE3),或类似QE的措施.

* 其他:

--运动用品商361度(1361.HK)中期净利按年增长约30%,总裁丁伍号表示,公司希望逐渐增加派息比重至50%.

--瑞金矿业(0246.HK)入禀法院,指证监会在未有通知的情况下,到公司资讯科技供应商取走资料,申请司法覆核.瑞金在五月底,遭传媒质疑涉及不当财务行为後停牌至今.

--味千中国(0538.HK)中期净利2.60亿港元,按年升32%,连锁餐厅"味千拉面"业务收入可观,按年升40.8%至16亿元.其中,中国区同店销售增长达14%,香港区为5.8%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.