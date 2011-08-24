《香港报摘》--其他报纸重要消息8月24日

* 明报

--原传言争取周四(25日)参加上市聆讯的四只新股,除福茗茶硕果外,其馀三只均无法成行.其中,中信证券据悉因尚未拿到中证监批条故要推迟,而中国休闲食品最快要9月8日方才聆讯.另外已过聆讯的建华管桩则要到明天(25日)才会决定是否要启动上市进程.(B02)

* 苹果日报

--味千中国(0538.HK)公布,截至6月底止中期业绩,首半年纯利仍能升32.37%至2.55亿港元.公司表示,被指汤底用猪骨精调制事件发生後,餐厅销售额大幅减少,公司正加大力度重新塑造味千品牌.(B05)

--于中国内蒙古营运金矿的瑞金矿业(0246.HK),自5月底开始停牌,周一(8月22日)向高等法院申请司法覆核准许,要求法院颁令,强制证监会确认是否有向瑞金的资讯服务供应商取得属于瑞金的资料,并要求将资料封存,禁止查阅. (B08)

* 星岛日报

--国务院副总理李克强确认了批出“RQFII”(人民币合格境外机构投资)额度.证监会主席方正表示,已有不少金融机构向证监会查询发行和销售RQFII产品的细节,由于产品将面向零售散户,是以证监会审批产品时,会特别留意产品结构是否简单易明. (A08)

--政府资讯科技总监麦鸿崧表示,政府部门未来2至5年内,于电子资料储存、无纸化会议及公务员人事管理系统上,将全面转用云端技术,其中入境处及政府资讯科技总监办公室考虑先行;又预计每年额外斥资至少10亿至20亿港元添置软硬件. (A21)

--内地媒体报导,财险(2328.HK)母公司人保集团可能最早在10月在中港两地上市,集资最多468亿港元. (B02)

* 东方日报

--体育用品361度国际(1361.HK)公布,今年6月底止全年纯利约11.96亿元人民币,同比升30.46%.公司对内地体育用品业前景乐观,料未来增长15%至18%.(B06)

--宏利(0945.HK)行政副总裁兼香港区首席行政总监何达德表示,看好本港人民币债券市场,料未来五年人民币产品占宏利香港保费及存款比例升至25至30%. (B05)

--永晖焦煤(1733.HK)首席财务官谢文钊表示,今年公司全年销售目标为1,200万吨焦煤;又指公司有意收购上游资产,收购预算约3亿美元.(B05)

* 文汇报

--花样年(1777.HK)公布,上半年股东应占净利润增长22.1%至5.02亿元人民币.主席潘军表示,预料有关养老业服务可以长足发展,未来不排除将之分拆上市.他又指,公司预留逾10亿元资金于下半年作买地之用.(B04)

--康师傅(0322.HK)财务长林清棠否认该品牌提高旗下杯面零售价的报导,并称集团没有整体调价,惟亦不能控制经销商自行提价的计划,对于下半年的调价政策,要视乎经济情况而定.(B03)

--珠海市横琴新区管委会主任牛敬透露, 于横琴的总投资额除达800亿元人民币的12个重大项目正大力推进外,目前还有15个大项目正在洽谈中,所涉及的总投资额超过510亿元人民币,其中包括港澳投资者在内的投资项目有望在今年底签约. (B04)

* 大公报

--香港本地保险商亚洲金融集团(控股)有限公司(0662.HK)总裁陈智思表示,按照规定,本港保险公司要有20亿港元的资产才能进入内地市场,假若此规限不降低,所有本港的保险公司均无法受惠于中央政府支持香港保险公司在内地设立营业机构或参股内地保险公司的措施.(B02)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.