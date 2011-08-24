〔港报财经评论〕短线炒起伏中线利造淡--信报8月24日

短线炒起伏中线利造淡 /陆文

投资情绪虚怯有利大鳄沽空杀好仓,同样利于挟淡仓及乾升,昨天恒指低开後以接近全日高位收市,报19,875.53,升388.66.汇丰8月中国制造业PMI反弹至49.8,不致进一步退减,成为A股回升及看好的投资者反攻藉口,特别是上日被基金洗仓的强势股获回补急升.当然,周五联邦储备局年会是否有QE3措施出台,将成为好淡双方攻坚的最佳借口,亦成为大市短期重返20,000点水平炒波幅的依据.至于个别股份表现颇难捉摸,一方面受基金有套现准备应付赎回,亦见大鳄以衍生工具扩大即市波幅图利,维持建议利用调整”换马”至强势股的建议,其避险能力较传统公用股更具可攻可守的能耐,短期可持有,留意反弹至20,500点附近,应是另一个沽货时机呢.

对後市趋向可分为中线及短线看法,早前确认”真”死亡交叉对中线抱着有反弹无上升的预期,一方面建议投资者维持较低入市资金以确保未来购买能力,保本对看淡後市有重要性,特别是市场变数来自欧美等全球经济源头,看不透及无法掌握各国政经变数可理解,但经过过去多月市场已不断消化经济增长放缓对个别企业业绩影响,当然,欧债等涉及金融结构变数增添市况波动,但风暴最终会过去,至于恒指最终会否见12,000/16,000点,要事後才知道.近期市况波动下依然提出入市逐浪之言,短期依据是恒指在跌破22,600点,下试19,000点附近低位後,早前亦见从低位反弹近1,500点,其後再下试19,200点附近,这笨猪跳式的弹上弹落,足以为大户提供短线可观的回报.同样,类似恒指的波幅亦在个别股份身上出现,早前建议在弱势股下跌期”换马”至强势股避险,上周指出强势股将受基金沽货套现宜暂避,近日急跌20%-30%的强势股,主要受一些闪电盘及OPM止赚活动催化,一旦沽盘告终引发补淡仓,反弹亦急,昨天已见上日急跌的个股急反弹,符合近期建议趁强势股调整作吸纳,并以值博率为依归.

事实上,恒指早前反弹近跌幅一半,个股亦普遍有这能耐,建议投资者集中追踪一批强势股,在这非牛非熊的市况作短线买卖,以近日恒指初步在19,000点附近取得支持,早前预期的18,500-21,000点炒上落通道形态机会不低.要留意近期的大上大落笨猪跳,一旦告一段落,将进入一段水静河飞市况,届时投资者将怀缅目前大幅上落的激流日子呢.这才在近日建议小注作逐浪策略部署.(P23)

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欧罗受制1.45关 /苏子

昨天欧洲入市後,欧罗兑美元成功突破前天的1.4434高位,一度触及1.45心理关口,但由于此阻力与20天保历加通道的顶部阻力相若,故汇价未能顺利破关而上,随後汇价自上述高位略为回落至1.4472低位便已回稳过来,暂时仍未肯定有否足够动力破关而上.欧罗兑美元于上月1日突破5月4日的1.4940高位向下延伸的下降阻力线并且成功企稳在1.45心理关口之上收市,当日汇价最高曾见1.4552水平.不过,到下一个交易日欧罗兑美元却未能顺势进一步挑战当时的20天保历加通道的1.4650顶部阻力,高位仅见1.4578便乏力再升,最後更以十字星的待变形态收市.

随後欧罗兑美元的走势便开始急转直下,到上月12日已自上述的1.4578高位急挫至1.3835低位才能止跌回升.上月26日再一次升逾1.45心理关口,并且以大阳烛利好形态在接近全日高位的1.4513水平收市.然而,正当不少投资者相信翌日汇价有望挑战上月4日所造的1.4578高位,甚至当时的20天保历加通道的1.4620顶部阻力之际,汇价却只能较上日的高位多升10点子,至1.4536水平便掉头回落,到收市时更呈现不利後市的双日转向形态,再一次令不少看好者大失所望.随後欧罗兑美元反覆回落至本月5日所造的1.4053低位才能止跌回升,到上周三汇价已自上述的低位回升至1.4517高位,再一次突破1.45心理关口,可惜汇价到收市时已见回落至1.4425水平,并再次呈现十字星待变形态,幸而汇价随後仅回落至1.4257低位便止跌回升,跌幅尚算温和.

留意上述欧罗兑美元的升势虽然可以多次升越1.45心理关口,甚至可以企稳之上收市,但始终未能成功升越20天保历加通道顶部阻力位.因此,若然昨晚或今天欧罗兑美元可以在突破1.45心理关口後,迅即突跛20天保历加通道顶部阻力,最後更以大阳烛利好形态明显在之上收市,到今天欧洲入市後,汇价仍然继续企稳在20天保历加通道顶部阻力的话,相信欧罗兑美元不难摆脱自7月上旬以来的反覆上落市走势模式,并且在技术走势明显转好下,短期内可望进一步突破由5月份的1.4940高位跌至上月的1.3835低位的76.4%的1.4679反弹阻力目标及6月7日所造的1.4696高位.

由于1.4696高位与20周保历加通道的1.4695顶部阻力相若,故相信稍後汇价一旦成功升越此高位阻力收市,应有力进一步挑战5月份的1.4940高位甚至1.50心理关口.不过,若然昨晚欧罗兑美元一直未能承接昨天欧洲市的良好上升势头成功高收,到今天欧洲入市後,欧罗兑美元所造的高位仍然受制于20天保历加通道顶部阻力的话,相信汇价或要待市场知悉本周五联储局主席在Jackson Hole的央行官员年会会否暗示推出QE3措施後,才有望打破近期的上落市闷局.(P25)