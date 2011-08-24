〔港报财经评论〕弱市反弹,阻力20,000-20,500--经济日报8月24日

弱市反弹,阻力20,000-20,500 /林瑞芬

市场现时面对金融危机爆发尚未根治的债务问题,经济受累,暂时只有既来之则安之.中期港股走势,仍难看好,保底有困难,但股市不会日日以前景不好而日日下跌,看淡的投资者总会平淡仓套利,形成技术性反弹,中、港股市昨以低成交额反弹,便属此类形式反弹.反弹总在出其不意时,当周一强势股亦中箭下滑,恒指不跌反升势已够奇迹.昨日借中国内地又话加息预期降温而涨,沪深300指数上升43点或1.56%,加上憧憬美国将推出QE3,汇丰中国8月份制造业PMI止跌回升,刺激恒指出其不意地抽升.目前靠技术分析法揣摸走势,所谓”跌有时弹有时”,跌多超卖,等反弹,到反弹得七七八八再跌过,市场韵律暂时如此.所见国指周一率先于恒指曾破底,但RSI开始出现底背驰,国指重返11,000水平.RSI底背驰讯号亦出现在重磅股建行(0939.HK)及工行(1398.HK),前者昨升1.7%,後者升3.34%.个别股份如中国平安(2318.HK)、中石油(0857.HK)则出现双底雏形,前者升4.2%,後者升2.57%.

昨日见比亚迪(1211.HK)因业绩差劲股价劲插14.3%,收报16.18港元,不无一番慨叹.由于市场竞争加剧,公司管理层对下半年销情仍不感乐观,中绩已预告今年首九个月纯利按年跌85%-95%.市场对新能源汽车的憧憬,最终幻灭.回望比亚迪股价走势,由80多港元可以跌至16多港元,更能体现世事无绝对.只要发现公司盈利有改善趋势,到真的改善了,大家可以重新结缘.对比亚迪而言,新能源汽车的发展仍视为可否令公司翻身的关键点.要让新能源汽车业务实现为盈利增长点,还是有一段路程,股价筑底过程需时,不用急于入市.

有能力有资格与股票谈恋爱,恐怕只有公司主席.在股市淡静时,市场购买力不足以让股价反映估值时,上市公司及大股东不时见增持/回购的情况,且见腾讯控股(0700.HK)在业绩後频频大手回购,在本月19日回购80万股,每股作价170.6-176港元,涉及1.38亿港元.22日又回购80万股,每股作价165.8-173.5港元,涉资1.36亿港元.较早前,腾讯公布了业绩,但次季主受摊销开支及收购线上游戏的一次性开支影响,纯利低于市场预期,股价受挫.(010)

========================================================================================================

中电信亮点, 移动互联网 /余少文

虽然国指反弹,只是高位阻力仍重重,首先是上周阻力位11,000点,其次是8月5日下跌裂口11,801点至11,453点,即使回补下跌裂口,俗称牛熊分界线的250天线会是另一个重要阻力位,所以国指要重拾升轨,确实要过五关斩六将.当然,若然中国有利好股市的政策出台,也可令中资股结束调整期.而指数最乐观是在10,000点至11,000点上落整固,以横行来消化沽压,否则一旦遇到市场利淡消息,国指仍有机会跌穿10,000点,下试9,500点,甚至乎更低水平.至于内银股业绩未见惊喜,中国人寿(2628.HK)半年盈利跌28%至130亿元人民币,尤其第二季盈利急跌36%至50亿元人民币拖低上半年业绩,惟股价今年已下跌28%,乐观角度而言已反映业绩差劣因素,否则要继续在20元人民币水平整固.由于大市仍会震盪,相信资金会追捧防守性强的股份,故见中国移动(0941.HK)股价近日跑赢大市,另一可考虑是中电信,其今年上半年盈利虽只升8%至98亿元人民币,但公司董事长王晓初昨日表示,移动业务提前半年录得盈利,相信有助其盈利恢复增长.

不过,中电信不派中期息,王晓初解释是准备在明年上半年收购母公司的CDMA网络资产,日後不用向母公司租赁这网络.至于引入iPhone一事,王晓初指会令手机补贴金额在短时间内提升,但却质疑引入iPhone能否大幅增加用户人数,因为中国联通(0762.HK)的3G月度上客量维持在180万户左右,相反中电信6月份3G上客量超过联通後,7月上客量突破200万户,又较中移动7月3G上客量环比下跌15%为佳,反映中电信3G业绩已企稳阵脚.

中电信上半年收入增长11%至1,202亿元人民币,主要收入来源是占30%比重的互联网,较去年同期上升逾1%,而移动业务增长28%至180亿元人民币,占上半年收入比重约15%,较去年同期上升2%,固网业务则急跌20%至265亿元人民币,预计中国内地移动和互联网高速发展下,两大业务可以成为中电信未来增长亮点,彭博料中电信今明年两年盈利可维持超过10%的增长,有助股价继续反弹.(008)