〔港报社评〕港大有徐立之,港府有徐立之式领导吗?--明报8月24日

警方以保护中国副总理李克强为名,实质打压示威者事件,连日事态发展,港大校方坦诚面对错失,特别是港大校长徐立之勇于承担责任,承认错误的同时,更向港大师生和社会作出庄严承诺,保证捍卫大学自主和言论自由.反观警方和香港政府,对于警权凌驾人权,剥夺市民示威自由等基本权利的做法,迄今仍然不肯反思;这样的港府和管治,不但有亏职守,而且容易一错再错,进一步激化矛盾,将香港推向危险的深渊.

承认错误承诺捍卫自由,徐立之承担责任值得肯定.港大接待李克强到校,担任百年庆典主礼嘉宾之一,此事并无不妥,因为大学作为容川纳海场所,本该如此;不过,港大在此事上,犯了两个错误:(1)未处理好权贵与大学的伦理关系;(2)未能恪守大学自主和维护言论、示威等自由的核心价值.

唐英年疾言厉色曾荫权肯定警队,所谓检讨还有什麽意义.警方、唐英年、曾荫权的表态,完全不见有任何反思之意,而是坚持错误,设若这就是港府坚持的底线,则港人的基本权利就要陷入极大险境了.至于唐英年”垃圾论”,除非他能够提出警方侵犯市民基本权利的合法性和合理性,否则他要收回”垃圾论”.新闻团体将与唐英年会晤,业界不但要与唐英年讨论日後采访安排合理化,更要当面质询他的”垃圾论”,要求他收回.唐英年垃圾论是反映港府漠视侵犯人权和新闻自由的心态,此乃重大原则性问题,必须搞清楚,只有这样,采访安排才有真正意义.(A02)