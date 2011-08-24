〔港报社评〕一卡通往超级都会--星岛日报8月24日

港粤发卡机构签署框架协议,望于明年推出”岭南通．八达通联名卡”,让两地居民一卡通行多个城市.这个涵盖数千万用户的联网计画,有望刺激好事多磨的港深一卡通早日落实.香港和深圳朝着”同城化”方向,商讨一卡通行,已经有好几年,八达通和深圳通的发行机构还组成工作小组研究,基本上已经克服了制式和技术问题,曾经传出可望在去年底落实,却至今”只闻楼梯响”.打通脉络促进经济.岭南通得以迅速发展,得力于广东省政府积极打造珠三角一小时生活圈、营造世界超级都会群的政策.中国政府务要扫除屏障,打通各地脉络,推动各地减少公路收费站,铺设四通八达的地铁和城际轨道交通网.

港深分歧望早日解决.这个”双电子钱包”的制式,在同一张卡内保留岭南通和八达通两个独立系统,在中国会自动利用岭南通系统扣除人民币,在香港则用八达通系统扣除港币,优点是不会混淆,不会产生八达通在深圳试用时面对的汇率争议投诉,在保障安全方面比较稳妥.二合一卡不设自动增值,不能跨境增值,方便程度不及共用一个系统,但是比较能够保障用户的金钱,而且不会形成突破国家外汇管制的缺口.在推行初期,特别需要在保证安全和方便使用之间作好平衡.

港深至今未能一卡通行,是双方在营运和利益分享方面仍然未能解决分歧.现在岭南通与八达通联网有了时间表,有望促成深圳通早日加入联网,日後纳入澳门通,珠三角经济区内往来就更方便畅通了.(A06)