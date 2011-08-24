〔港报社评〕市场迫再量宽,伯南克陷两难--经济日报8月24日

环球股市近日热炒,憧憬美国联储局主席伯南克周五在世界中央银行家年会表明推第三轮量化宽松,此实是市场迫他出手救市.但伯南克受政经掣肘,缺乏空间承诺具体救市措施,能否单靠出口术安抚市场,对他对股市都是大考验.

政经掣肘储局,市场加入施压.美欧经济续被再衰退阴霾笼罩之际,环球股市本月却见有力反弹,主因是市场热炒历史会重演,即伯南克会如上年一样,在世界中央银行家年会中示意,将加码量宽救市,鸣锣开道後两、三个月再付之行动,加印已氾滥资金推高股市等投资市场.惟与其说是市场热切期盼伯南克周五会示意出招,不如说市场是用推高环球股市迫他出手,警示若他没有作为,重挫近日被推高的环球股市,股市再泻将打击投资与消费气氛,对增长放慢的经济再踩一脚,那责在伯南克.

市场如此挟迫,因担心伯南克囿于政经压力,短期内没作为,不再出招救市.其一,美国经济虽放缓,通胀阴影妨碍再加码量宽;其二,美国共和党狠批伯南克滥印钞票是叛国,令他承受沉重政治压力;其三,美国储局本月上旬的议息会议有多达三名成员,反对在会後声明中表明超低息可能维持至2013年中,显见通胀鹰派在美国储局内部抬头.首两轮量宽合共23,000亿美元,亦无法解决美国经济与债务重疾,再施量宽旧药,效果只会更微;现时市场资金不但不缺,更已高度氾滥,美国储局纵再加码量宽,只要再衰退阴霾不散,股市纵受刺激,药效难再如上年般在9个月内将道指推升28%,效果恐亦更短暂.但国际资金的算盘是,环球股市已由高位大幅回落逾20%,藉此次机会炒高股市,甚或迫得阿伯出手助谷股市,可先从波幅中大赚一笔.

只靠口术安抚,考伯南克功力.对伯南克而言,是左右做人难,一方面是政经形势制约他此时承诺、遑论推出第三轮量宽,另一方面市场却要迫他出招.他本周五能否既不推出、不承诺具体措施,单靠出口术力度便可安抚市场,是高难度任务;若他无法取得平衡,环球股市便很可能大幅震盪.(A04)