〔港报社评〕深化粤港融合,加快同城化步伐--文汇报8月24日

粤港合作联席会议第14次会议在港举行,双方签署了5个项目协议,包括努力实现在明年试行香港”八达通”与中国内地”岭南通”二合一互通使用等,会上并宣布中国国务院批准粤港两地明年3月推行第一阶段过境私家车一次性特别配额试验计划.粤港合作着力打通两地在电子货币、交通往来、消费模式的界限,对于促进两地消费,完善两地交通配套都有重要的推动作用.

港深两地现时每天过境人数达30万人次以上,是世界最繁忙的口岸之一.一直以来,粤港两地都研究推出方便自驾车过境的安排.联席会议宣布让5座位以下香港过境私家车车主申请一次性配额,这不仅有利港人北上自驾游,而且港珠澳大桥工程正如火如荼进行,将来大桥成效端赖车流量是否达标.新措施将吸引更多车主选择使用跨境基建往来.

两地争取在明年试行”八达通”与”岭南通”互通使用,不但对两地居民往来消费提供了巨大方便,省却了兑换的麻烦,而且更是两地电子货币互通的重大举措,将改变两地居民的消费模式,并吸引更多中国消费.应该看到,以往港人北上消费蔚然成风,有意见担心开放两地居民消费对香港未必有利.然而,十年河东十年河西,近年中国速发展,人民币兑港元不断升值,吸引愈来愈多中国居民来港消费,开放两地消费市场对香港利大于弊.港府应争取将”八达通”与”岭南通”互通使用范围不断扩大,为香港经济注入更多活水.(A03)