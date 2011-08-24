《香港重要政经日程》--8月24日-8月26日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
=====================今日香港主要政经消息===========================
8月24日(周三)
--11:00 中国人寿(2628.HK)上半年业绩记者会.
--11:15 合生元(1112.HK)上半年业绩记者会.
*--11:30 味千中国(0538.HK)上半年业绩记者会.
*--11:30 中海油服务(2883.HK)上半年业绩记者会.
--14:00 中远太平洋(1199.HK)上半年业绩记者会.
--16:30 中国联通(0762.HK)上半年业绩记者会.
*--16:30 中国联通(0762.HK)上半年业绩记者会.
*--16:45 中银香港(2388.HK)上半年业绩记者会.
*--17:50 中国海洋石油(0883.HK)上半年业绩记者会.
--18:15 中国银行(3988.HK)上半年业绩记者会.
-- 中银香港(2388.HK)公布上半年业绩.
-- 中国动向(3818.HK)公布上半年业绩.
-- 中国光大国际(0257.HK)公布上半年业绩.
-- 中国贵金属(1194.HK)公布上半年业绩.
-- 中国熔盛重工(1101.HK)公布上半年业绩.
-- 中国海洋石油(0883.HK)公布上半年业绩.
-- 哈萨克铜业-S(0847.HK)公布上半年业绩.
-- 嘉里建设(0683.HK)公布上半年业绩.
-- 李宁(2331.HK)公布上半年业绩.
-- 蒙古MMC(0975.HK)公布上半年业绩.
-- 中国石油股份(0857.HK)公布上半年业绩.
-- 国药控股(1099.HK)公布上半年业绩.
-- 新鸿基公司(0086.HK)公布上半年业绩.
-- 电视广播(0511.HK)公布上半年业绩.
======================近期重要政经行事历============================
8月25日(四)
--10:45 五矿资源(1208.HK)上半年业绩记者会.
--15:15 国药控股(1099.HK)上半年业绩记者会.
--14:30 华润创业(0291.HK)上半年业绩记者会.
--15:30 SOHO中国(0410.HK)上半年业绩记者会.
--16:00 九龙仓集团(0004.HK)上半年业绩记者会.
--16:30 香港7月出口及进口值.
--16:30 农业银行(1288.HK)上半年业绩记者会.
--16:30 百丽国际(1880.HK)上半年业绩记者会.
--16:30 中国石油股份(0857.HK)上半年业绩记者会.
--16:45 合作实业(0054.HK)年度业绩记者会.
-- 中国国航 (0753.HK)公布上半年业绩.
-- 中国南方航空(1055.HK)公布上半年业绩.
-- 复星国际(0656.HK)公布上半年业绩.
-- 恒基地产(0012.HK)公布上半年业绩.
-- 工商银行(1398.HK)公布上半年业绩.
-- 江西铜业(0358.HK)公布上半年业绩.
-- 昆仑能源(0135.HK)公布上半年业绩.
-- 利邦(0891.HK)公布上半年业绩.
*8月26日(五)
--09:00 大唐发电(0991.HK)股东临时大会.
--10:00 波司登(3998.HK)股东大会.
--11:15 复星国际(0656.HK)上半年业绩记者会.
--16:15 宝龙地产(1238.HK)上半年业绩记者会.
--16:15 天津发展(0882.HK)上半年业绩记者会.
-- 中国铝业(2600.HK)公布上半年业绩.
-- 中国香精香料(3318.HK)公布上半年业绩.
-- 中国地板(2083.HK)公布上半年业绩.
-- 中国石油化工(0386.HK)公布上半年业绩.
-- 中国神华(1088.HK)公布上半年业绩.
-- 中国太平(0966.HK)公布上半年业绩.
-- 大唐发电(0991.HK)公布上半年业绩.
-- 中国重汽(3808.HK)公布上半年业绩.
-- RUSAL(0486.HK)公布上半年业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。